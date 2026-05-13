Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente una terza stagione di Devil May Cry, ma il finale della seconda lascia intendere che i fan possano aspettarsi nuovi episodi. La serie, basata sul popolare videogioco, vede protagonisti Dante e Vergil, e il pubblico si chiede quali sviluppi ci saranno in futuro. La piattaforma di streaming ha mostrato interesse nel mantenere viva la storia, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sui piani futuri.

Netflix non ha ancora dato il via libera ufficiale, ma dopo il finale della seconda stagione di Devil May Cry, restare fermi sarebbe un delitto. Adi Shankar ha rimescolato le carte in tavola ed è inevitabile che in questo caos narrativo si prepari un terzo capitolo potenzialmente esplosivo. Se la prima serie di Devil May Cry di Netflix si era concentrata sul presentare un Dante spaccone ma isolato, questi nuovi episodi hanno spaccato il minutaggio tra i due figli di Sparda, portando sullo schermo una dinamica fratricida che i fan dei videogiochi Capcom conoscono fin troppo bene. Ma il vero punto di rottura non è arrivato alla fine della seconda stagione, ma quanto quello che promette dopo, nel regno di Mundus.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Devil May Cry, Dante, Vergil e una Netflix che esagera: cosa aspettarsi dalla terza stagione

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