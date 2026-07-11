Dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un uomo di 54 anni all’interno di un cantiere abbandonato a Sessa Aurunca. La salma era priva di vita e si trovava tra i detriti del sito dismesso. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata qualche tempo prima, e le operazioni di ricerca si sono concluse con il ritrovamento nel pomeriggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, è stato ritrovato privo di vita all’interno di un cantiere abbandonato di Sessa Aurunca (Caserta) il corpo di un 54enne di cui si erano perse le tracce. L’uomo, di origini siciliane, da ore non rispondeva al telefono e risultava irreperibile ai familiari che hanno lanciato l’allarme. Sul posto è stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca coordinato, con l’istituzione di un posto di comando avanzato. Alle operazioni hanno preso parte, oltre alla squadra del distaccamento di Mondragone, il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che hanno operato congiuntamente nelle attività di ricerca sin dal mattino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ritrovata nel Casertano la salma di un 54enne scomparso

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