Trovato morto 20enne scomparso nel casertano

Il corpo di un 20enne scomparso nel casertano è stato rinvenuto, e nelle ultime ore un suo amico ha ammesso di aver commesso il delitto. Le autorità stanno lavorando per capire le ragioni che hanno portato all’omicidio e stanno svolgendo accertamenti sul caso. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio.

Il corpo del giovane scomparso nel Casertano è stato ritrovato. Un amico ha confessato l’omicidio. Indagini in corso per chiarire il movente. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trovato morto 20enne scomparso nel casertano Trovato morto 20enne scomparso nel casertano Notizie correlate Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. Si indaga per omicidio: c’è un sospettatoCaserta, 21 aprile 2026 – È stato ritrovato senza vita Vincenzo Iannitti, il 20enne siciliano scomparso da Sessa Aurunca, nel Casertano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto, l'amico confessa l'omicidio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. L’amico confessa l’omicidio. Trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso nel Casertano. L’amico: L’ho ucciso a coltellateDel ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: Non ci rassegneremo al silenzio ... quotidiano.net Vincenzo Iannitti, trovato morto il 20enne scomparso da un mese: Accoltellato e gettato dal terrazzo. Confessa l'amico che era con luiSi sono concluse nel più tragico dei modi le ricerche del 20enne di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso. Il cadavere è stato trovato nel cavedio di un palazzo a San Castrese, frazione di S ... today.it Al via la fase del dibattimento del processo per la morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato morto nel gennaio 2025 In aula il dolore dei familiari, la sorella: “Voleva finire l’università insieme a me, non ha mai manifestato intenti suicidi” - facebook.com facebook Trovato morto il 20enne scomparso nel Casertano, sospettato in caserma x.com