Risolte le irregolarità riapre il King Kebab

Il ristorante King Kebab nel centro di Cesenatico ha riaperto dopo essere stato chiuso alcune settimane fa per irregolarità amministrative. La sospensione era stata decisa dal Comune e riguarda le autorizzazioni del locale. Ora, dopo aver risolto le irregolarità, il locale ha ripreso l’attività ed è tornato a operare in piazza Costa, al piano terra del grattacielo all’angolo con i Giardini al Mare.

Nel centro di Cesenatico ha riaperto i battenti il ristorante chiuso nelle settimane scorse per delle irregolarità di carattere amministrativo. Dopo la sospensione disposta nei giorni scorsi dal Comune, il King Kebab ha riaperto in piazza Costa, al piano terra del grattacielo angolo Giardini al Mare. L’attività di ristorazione etnica era stata interessata da un’ordinanza comunale che aveva imposto il divieto temporaneo di prosecuzione dell’esercizio in seguito ad alcune verifiche avviate dopo la presentazione della Scia per l’apertura, risalente allo scorso aprile. Alla base del provvedimento vi erano alcune criticità di natura urbanistica, relative ai requisiti degli spazi destinati alla somministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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