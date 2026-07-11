Rischio Burnout le cause | come prevenirlo e affrontarlo in ambito scolastico

In ambito scolastico, aumentano i casi di burnout tra docenti, dirigenti scolastici, DSGA e personale ATA. Le cause principali sono le aggressioni di genitori e studenti, le tensioni con la direzione e le alte aspettative sociali. Questi fattori generano una pressione crescente, che si aggiunge alla sensazione di essere sottovalutati sia dal punto di vista economico che professionale.

A rischio burnout sempre più docenti, Dirigenti Scolastici, DSGA, e tutto il personale ATA. Le aggressioni da parte dei genitori e alunni, le tensioni con la dirigenza e le crescenti aspettative sociali contribuiscono ad una pressione sempre maggiore sugli insegnanti, che spesso si sentono sottovalutati sia economicamente che professionalmente. Scopriamo quali sono le principali cause del burnout a scuola e come affrontarlo.Cause principali del rischio Burnout: il carico di lavoro e le richieste eccessiveUno dei principali fattori di rischio per il burnout è costituito dalle richieste eccessive. Molti riescono a gestire lavori impegnativi, ma l'accumulo di sfide e pressioni può portare a stress se si percepisce di non avere abbastanza controllo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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