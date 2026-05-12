scopri se sei a rischio infarto e come prevenirlo

Negli ultimi tempi si registra un aumento di casi di infarto anche tra le persone più giovani, inclusi coloro che non hanno mai avuto un episodio simile in passato. La consapevolezza sui fattori di rischio e le modalità di prevenzione sta crescendo, poiché molte persone si chiedono se siano a rischio e come si possa intervenire per ridurlo. La questione riguarda un numero crescente di individui, indipendentemente dall’età o dalla storia clinica.

Gli infarti sono in aumento anche tra le persone più giovani e anche coloro che non hanno mai avuto un attacco cardiaco possono presentare un rischio elevato. Per questo è importante agire subito sui fattori di rischio a partire da uno dei più temibili: il colesterolo. Sono questi i temi al centro del congresso ANMCO-Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, gli specialisti che si prendono cura delle persone con infarto che arrivano alle UTIC, le Unità di Terapia Intensiva Coronarica specializzate nel trattamento tempestivo dell’infarto. «Sono soltanto due i fattori di rischio non modificabili, l’età e il genere maschile oppure femminile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Colesterolo e Ipertensione: Gli Errori che Aumentano il Rischio Cardiaco (E Come Evitarli)

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Infarto silente: cos’è, perché è pericoloso, i fattori di rischio e come prevenirloCome spiega il professor Bartorelli "il 45% degli infarti non provoca sintomi, ma causa gli stessi danni, a volte fatali.

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