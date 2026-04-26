Corpo e mente nei bambini | perché un movimento disordinato può nascondere un’emozione Le parole della psichiatra Lucattini

Un movimento disordinato nei bambini può rivelare emozioni nascoste, secondo le osservazioni di una psichiatra specializzata. La psicomotricità, infatti, va oltre il semplice fare sport o giocare, coinvolgendo un legame stretto tra corpo e mente che nei più piccoli non è mai scomposto. Comprendere questo rapporto aiuta a interpretare meglio i comportamenti e le reazioni dei bambini, senza dover ricorrere a spiegazioni troppo complesse o astratte.

Non è solo fare sport. Non è solo giocare. La psicomotricità è un'altra cosa, e per capirla bisogna partire da un'idea semplice, quasi elementare: nei bambini, corpo e mente non sono separati. Anzi, sono la stessa cosa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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