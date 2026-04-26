Corpo e mente nei bambini | perché un movimento disordinato può nascondere un’emozione Le parole della psichiatra Lucattini

Da orizzontescuola.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un movimento disordinato nei bambini può rivelare emozioni nascoste, secondo le osservazioni di una psichiatra specializzata. La psicomotricità, infatti, va oltre il semplice fare sport o giocare, coinvolgendo un legame stretto tra corpo e mente che nei più piccoli non è mai scomposto. Comprendere questo rapporto aiuta a interpretare meglio i comportamenti e le reazioni dei bambini, senza dover ricorrere a spiegazioni troppo complesse o astratte.

Non è solo fare sport. Non è solo giocare. La psicomotricità è un'altra cosa, e per capirla bisogna partire da un'idea semplice, quasi elementare: nei bambini, corpo e mente non sono separati. Anzi, sono la stessa cosa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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