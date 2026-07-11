Giovedì scorso, il Comune di Ferrara ha acquisito il marchio della Spal e il club è passato nelle mani di un nuovo proprietario. Nel frattempo, il ripescaggio in serie D si complica: attualmente ci sono quattro posti vacanti, rendendo più difficile l’assegnazione di una posizione per la squadra. La vicenda ha attirato l’attenzione, lasciando in secondo piano le questioni legate alla partecipazione al campionato.

I fuochi d’artificio di giovedì scorso, quando nel giro di poche ore il Comune di Ferrara ha acquisito il marchio della Spal e il club biancazzurro è passato nelle mani di Joseph Portelli, hanno lasciato in secondo piano la partita per il ripescaggio in serie D. Come è noto, la società di via Copparo ha presentato la domanda, ma risulta nelle ultime posizioni dell’ipotetica graduatoria. Inoltre, ieri sono arrivate notizie che complicano ulteriormente la corsa della Spal a un ripescaggio che in questo momento sembra un miraggio. Su 161 club interessati all’iscrizione in serie D, 159 hanno depositato la documentazione che ora passerà al controllo della Covisod, il cui responso è atteso entro il 17 luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Spal, sono tredici le domande di ripescaggio. Nella graduatoria i biancazzurri sono in codaLa Spal ha presentato tredici domande di ripescaggio, ma si trova in fondo alla graduatoria.

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Argomenti più discussi: Ripescaggio complicato. Spal, ad oggi sono vacanti soltanto quattro posti; Assieme ai biancazzurri traslocherebbero anche Sant’Agostino e Casumaro (in odore di ripescaggio). Se sarà Eccellenza, probabile il girone A. Col Fiorenzuola ripescato, duello con la Vianese.

Ripescaggio complicato. Spal, ad oggi sono vacanti soltanto quattro postiLascaris, Imolese, Fiorenzuola e Derthona dovrebbero essere le favorite. Per coinvolgere i biancazzurri servirebbero molte altre esclusioni. sport.quotidiano.net

Complicated repechage. SPAL currently has only four vacant spots.Lascaris, Imolese, Fiorenzuola, and Derthona should be the favorites. Many more exclusions would be needed to involve the white and blues. sport.quotidiano.net