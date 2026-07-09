La Spal ha presentato tredici domande di ripescaggio, ma si trova in fondo alla graduatoria. Fino a ieri qualcuno aveva mantenuto viva la speranza di un ripescaggio, ma ora le possibilità di salire direttamente in serie D sono molto basse. La squadra è ormai molto indietro rispetto alle altre nella classifica di ammissione.

Se fino a ieri qualcuno aveva provato strenuamente a tenere accesa la fiammella della speranza del ripescaggio, adesso le possibilità della Spal di volare immediatamente in serie D sono ridotte ai minimi termini. Per non dire nulle. Sono infatti ben 13 i club che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di serie D 2026-27 alla chiusura dei termini previsti nel primo pomeriggio di ieri. Otto di queste hanno chiuso l’ultimo campionato di Eccellenza al secondo posto: Ars et Labor, Fiorenzuola, Grassina, Ilvamaddalena, Kamarat, Lascaris, Taranto e Viareggio. Sono cinque invece le retrocesse nell’ultimo torneo di quarta serie che hanno formulato la richiesta di tornare subito al piano superiore: Castellanzese, Derthona, Imolese, Messina e Tropical Coriano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, sono tredici le domande di ripescaggio. Nella graduatoria i biancazzurri sono in coda

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