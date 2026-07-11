Il consiglio comunale ha approvato mercoledì sera a Margine Coperta un progetto di rigenerazione urbana nel piano triennale delle opere pubbliche. La riqualificazione riguarda un’area della città, con interventi previsti per migliorare gli spazi pubblici e favorire la presenza della natura. Il progetto è stato approvato senza modifiche. Ora si attende l’avvio delle procedure per l’esecuzione dei lavori.

Approvato in consiglio a Margine Coperta mercoledì sera, nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche, un nuovo progetto di rigenerazione urbana. Si tratta del piano " La Natura che Unisce ", che ha l’obiettivo di riqualificare un’area di circa 2.500 metri quadrati a Margine Coperta, adiacente al Parco Sassoli, trasformandola in uno spazio moderno, accessibile e ricco di opportunità per tutta la cittadinanza. E’ stato approvato un finanziamento di 200 mila euro. L’intervento punta a recuperare un’area oggi inutilizzata e in stato di degrado restituendola alla comunità come luogo di incontro, educazione ambientale, benessere e socialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rigenerazione urbana: "La natura che unisce", via libera al progetto di riqualificazione

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