Renault 4 E-Tech Plein Sud Apribile con il tetto in tela sposa l’elettrico con l’avventura

È stata presentata la Renault 4 E-Tech Plein Sud, una versione cabrio con tetto in tela apribile. La vettura combina l’elettrico con lo stile avventuroso, offrendo un’esperienza di guida all’aperto. La nuova versione si distingue per il design vivace e la possibilità di aprire il tetto, rendendola adatta a chi cerca libertà e spensieratezza su strada.

di Giuseppe Tassi Elettrica, con il tetto apribile e pronta per l’avventura. Renault 4 E-Tech lancia la versione Plein Sud, una cabrio piena di brio che rinnova i valori di polivalenza, praticità e libertà che ispirarono la prima ’apribile’ della sua storia: la Plein Air del 1969, orgogliosamente accostata al nuovo modello sulle colline che circondano Barcellona. La nuova R4 cabrio si affianca alla versione classica, strizzando l’occhio ai clienti che sposano i valori green con la scelta dell’elettrico e la vita all’aria aperta. Così in 4,21 metri di lunghezza ecco una vettura compatta, eclettica e polivalente, capace di trainare fino a 750 kg, con un bagagliaio da 1400 litri e una guida elettrica facile da gestire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Renault 4 Plein Sud Review: The Most Fun Electric Car!

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