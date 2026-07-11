Renato Zero all’Idroscalo di Ostia | Roma è una miniera d’oro ma non ci piace scavare

Un cantante ha dichiarato che Roma rappresenta una miniera d’oro, ma che non piace impegnarsi abbastanza per ottenere risultati. La frase è stata pronunciata durante un concerto all’Idroscalo di Ostia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reazioni o commenti successivi. La dichiarazione è stata riportata senza ulteriori contestualizzazioni o approfondimenti. La frase si riferisce alla percezione di difficoltà nel lavorare o investire nella città, secondo quanto detto dall’artista.

Ostia, 11 luglio 2026 – “Noi a Roma abbiamo la miniera d’oro, ma non ci piace scavare, non ci piace soffrire un pochino per ottenere dei risultati”. Con queste parole Renato Zero ha inaugurato la quinta edizione del Punta Sacra Film Fest ( leggi qui ), il festival che ogni estate trasforma l’Idroscalo di Ostia in un luogo di incontro tra cinema, comunità e grandi protagonisti della cultura italiana. Davanti al pubblico dell’Arena, il cantautore romano ha parlato della città, delle periferie e di una romanità che, a suo giudizio, “si sta in qualche modo sciogliendo”. Un intervento intenso, tra memoria, identità e ironia, che ha accompagnato la proiezione della versione restaurata di “Ciao Nì”, il film diretto da Paolo Poeti nel 1979. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Renato Zero inaugura il Punta Sacra Film Fest: festa allIdroscalo di Ostia

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