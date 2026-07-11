Reggiana Riduttori storico sciopero | Rinnovo proposte insufficienti

Alla Reggiana Riduttori, azienda del gruppo Interpump, i lavoratori hanno scioperato per il rinnovo del contratto aziendale. L’assemblea ha approvato lo sciopero, che si è svolto in modo compatto e senza incidenti. Le proposte dell’azienda sono state giudicate insufficienti dai dipendenti, portando alla decisione di fermarsi. È il primo sciopero di questa portata nella storia dell’azienda. La protesta è durata diverse ore, coinvolgendo una larga parte della forza lavoro.

Primo, storico sciopero alla Reggiana Riduttori, azienda del gruppo Interpump, per il rinnovo del contratto aziendale. L’assemblea dei lavoratori, svoltasi mercoledì scorso, ha "bocciato e ritenuto insufficienti le proposte aziendali di rinnovo", e ha proclamato 24 ore complessive di sciopero: le prime otto si sono svolte ieri, quando nei reparti produttivi si sono incrociate le braccia per l’intera giornata. Secondo Marco Righi e Massimo Tiramani di Fiom Cgil, l’adesione ha superato l’85%: "I dipendenti rimandano al mittente la proposta fatta dall’azienda e chiedono di tenere maggior conto della piattaforma presentata – sottolineano - Fuori dalla fabbrica anche molti impiegati: ciò dimostra che le scelte aziendali stiano creando malessere a 360 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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