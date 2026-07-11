recupero eccedenze alimentari federalberghi e comune insieme

Il Comune di Varese e Federalberghi collaborano al progetto Ri-Hub Food, che mira a recuperare eccedenze alimentari. L’iniziativa coinvolge strutture ricettive e ristorative per donare cibo in eccesso a enti assistenziali e mense. La collaborazione intende ridurre gli sprechi e promuovere la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Il progetto è stato annunciato ufficialmente e rappresenta un passo concreto per il recupero di cibo invenduto o avanzato.

Federalberghi abbraccia il progetto Ri-Hub Food promosso dal Comune di Varese per favorire il recupero delle eccedenze alimentari. L’obiettivo è coinvolgere progressivamente hotel e strutture ricettive dotate di servizi di ristorazione, colazioni, catering ed eventi, affinché il cibo ancora perfettamente idoneo al consumo possa essere recuperato e destinato a persone e famiglie in difficoltà, anziché essere sprecato. L’intesa amplia la rete dei soggetti del tavolo Varese città antispreco. Federalberghi Varese metterà a disposizione il proprio ruolo di rappresentanza per promuovere tra le strutture la cultura del recupero delle eccedenze, favorendo la conoscenza delle opportunità offerte dalla legge Gadda e accompagnando gli operatori che aderiranno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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