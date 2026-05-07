Il Comune ha approvato nuove misure per contrastare le frodi alimentari legate al marchio Made in Italy. Le modifiche riguardano i controlli sulle etichette dei prodotti che si trovano nei supermercati, con l'obiettivo di garantire la provenienza autentica delle merci. Verranno rafforzati anche gli interventi a livello europeo, coinvolgendo le autorità di Bruxelles per bloccare la circolazione dei falsi. Le normative entreranno in vigore nei prossimi mesi.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i controlli sulle etichette che leggi al supermercato?. Chi dovrà intervenire a Bruxelles per bloccare i falsi prodotti?. Perché la Regione Toscana è chiamata a mediare con lo Stato?. Quali nuove regole proteggeranno i produttori locali dalle frodi doganali?.? In Breve Emendamento proposto dal gruppo Pd arricchisce la mozione approvata all'unanimità.. L'azione segue la linea nazionale promossa dall'organizzazione Coldiretti.. Sindaco e giunta interpellano Anci Toscana per agire presso le istituzioni europee.. Interlocuzioni previste con parlamentari europei della circoscrizione locale e Presidente Regione Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Made in Italy: il Comune approva la lotta alle frodi alimentari

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