Prove di disgelo fra re Carlo e il principe Harry | incontro a sorpresa del sovrano con Meghan e i nipotini

Il re ha incontrato il principe Harry durante la sua visita in Inghilterra. L'incontro si è svolto a sorpresa e si è concluso con un gesto di pace. Il sovrano ha incontrato anche Meghan e i nipotini. La visita del principe, alla sua penultima giornata nel paese, si è chiusa con questa riunione. Nessun dettaglio sulle conversazioni o sulle motivazioni dell'incontro è stato reso noto.

Si è chiusa con un gesto di pace e riconciliazione la visita del principe Harry in Inghilterra. Nella penultima giornata del suo soggiorno britannico, il principe ribelle della Royal Family ha incontrato re Carlo. Dopo più di quattro anni, il sovrano ha potuto riabbracciare non solo suo figlio, ma anche Meghan Markle e i nipotini Archie e Lilibet. Si tratta del primo incontro con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022. Le polemiche sull’invito a Buckingham Palace, poi l’incontro. La reunion familiare si è svolta nel pomeriggio di venerdì a Highgrove House, dimora personale e rifugio preferito del sovrano nel Gloucestershire inglese, a poco meno di 200 chilometri da Londra. 🔗 Leggi su Open.online

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EXPOSED: The secret political plot to bring Prince Harry back (Project Thaw) | The Scoop

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