Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 11 luglio

Da juventusnews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ederson ha lasciato il Manchester United dopo le ultime visite mediche, senza ulteriori dettagli sul motivo. La Juventus Next Gen ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Okolo, il primo acquisto del club in questa sessione di mercato. Zamboni, attaccante classe 2006, è stato prestato alla Juventus Women e giocherà in Serie A. Questi sono gli aggiornamenti principali sulle operazioni di mercato delle squadre italiane.

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Ederson al Manchester United salta dopo le ultime visite mediche: cosa è successo. Tutti i dettagli Okolo alla Juventus Next Gen: ufficiale il primo colpo di mercato dei bianconeri! Tutti i dettagli e le sue prime parole Juventus Women, nuovo prestito per Zamboni: la classe 2006 giocherà in Serie A. È ufficiale Juventus Women in ritiro in Valle D’Aosta: date e tutti i dettagli. Prevista anche un’amichevole Il bilancio della Juventus Under 17: come cambierà la squadra il prossimo anno? New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Altra sconfitta per l’Italia U19. Bene Rizzo e Verde contro la Danimarca, Elimoghale sbaglia il rigore decisivo L’Italia Under 19 saluta l’Europeo, decisivo il ko contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 11 Febbraio 2026

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