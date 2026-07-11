Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 11 luglio

Notizia in breve

Ederson ha lasciato il Manchester United dopo le ultime visite mediche, senza ulteriori dettagli sul motivo. La Juventus Next Gen ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Okolo, il primo acquisto del club in questa sessione di mercato. Zamboni, attaccante classe 2006, è stato prestato alla Juventus Women e giocherà in Serie A. Questi sono gli aggiornamenti principali sulle operazioni di mercato delle squadre italiane.