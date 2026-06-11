Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 11 giugno

Nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, i principali quotidiani sportivi nazionali hanno pubblicato le prime pagine dedicate alla Juventus. La rassegna stampa include articoli e approfondimenti su notizie legate alla squadra, senza commenti o analisi. Le pubblicazioni sono state diffuse sui quotidiani sportivi, offrendo una panoramica delle notizie più rilevanti riguardanti il club in questa giornata.

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Le prime pagine dei quotidiani 11 Febbraio 2026

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