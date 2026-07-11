Un anziano è stato rapinato mentre usciva dall’ospedale di Reggio Emilia, scippandogli una collana d’oro davanti agli occhi di moglie e figlio. La polizia ha identificato e arrestato uno dei ricettatori grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso il fatto. La rapina è avvenuta il 11 luglio 2026. Le telecamere hanno fornito elementi chiave per l’individuazione del sospettato.

Reggio Emilia, 11 luglio 2026 - Hanno rapinato un anziano mentre usciva dall’ospedale di Reggio, scippandogli una collana d’oro. Ma grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso tutto, la polizia di Stato ha identificato uno degli autori e lo ha arrestato. Si tratta di un 27enne egiziano, richiedente asilo e senza fissa dimora. Mentre il complice è ancora in fuga. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 13 a fianco della recente farmacia costruita vicino all’ospedale. L’uomo, in compagnia di moglie e figlio, era uscito dal Santa Maria Nuova e stava raggiungendo l’auto quando all’improvviso si sono avvicinati due giovani. Uno di loro stava spingendo una bicicletta a mano, ha distratto la famiglia scambiando qualche parola, dando la possibilità all’altro giovane di passare all’azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinato appena uscito dall’ospedale sotto gli occhi di moglie e figlio, banditi incastrati dalle telecamere

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My first day at work, I mistook the police beauty for a lost girl and won her heart.

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