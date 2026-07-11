Rai Sport Sabato 12 Luglio 2026 | diretta Calcio Mondiali 2026 Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera

Da digital-news.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 Argentina-Svizzera, entrambe in diretta su Rai 1. La programmazione prevede queste due partite dei quarti di finale del Mondiale 2026. La trasmissione coprirà tutta la notte, con commenti e approfondimenti sui match.

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Sport in TV oggi Sabato 12 Luglio 2026 Una lunga notte Mondiale in diretta su Rai 1 con Norvegia-Inghilterra (ore 23) Argentina-Svizzera (ore 03) qui i telecronisti dei quarti di finale In vista del weekend, Sabato 12 Luglio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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