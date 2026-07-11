quello scandalo con carolina di monaco che sconvolse il principato

Durante una serata allo Sporting Club di Montecarlo, il cantante italiano Peppino Di Capri si esibì davanti a un pubblico di alto livello. L’evento è rimasto nella memoria per l’atmosfera e la partecipazione di figure di rilievo del Principato. La serata si inserisce in una serie di incontri di intrattenimento che coinvolgono la nobiltà locale e rappresentano momenti di socialità tra gli ospiti. Non sono stati segnalati altri dettagli o controversie legate all’evento.

Una notte davvero memorabile quella allo Sporting Club di Montecarlo, dove il nostro Peppino Di Capri si esibì per intrattenere l'alta società monegasca. L'atmosfera raffinata e molto formale si infranse di colpo quando l'artista napoletano iniziò ad eseguire la famosissima St. Tropez Twist. La principessa Carolina di Monaco spiazzò tutti quando decise di alzarsi e ballare il twist, rompendo ogni protocollo. Era la fine degli anni '80. Incurante della propria posizione, la principessa Carolina salì direttamente sul palco, lasciandosi trasportare dalla musica. Tutto sotto gli occhi attoni dei presenti e preoccupati degli addetti alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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L'INDIMENTICABILE BACIO TRA STEFANO CASIRAGHI E CAROLINA DI MONACO

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