Quegli occhi feroci e il pugnetto alzato | Sinner è tornato

Jannik Sinner è tornato a vincere, dopo un periodo di infortunio e problemi fisici che avevano seguito il suo passo falso al Roland Garros. Il tennista ha mostrato nuovamente la sua determinazione, con un atteggiamento aggressivo e deciso in campo. Le sue recenti prestazioni indicano una ripresa stabile, cancellando le preoccupazioni legate ai problemi di salute e alle visite mediche. Ora si concentra sulle prossime competizioni, con l’obiettivo di riprendere il cammino verso i vertici del circuito.

È tornato l’implacabile Sinner, quella macchina da tennis perfetta che tremare il mondo fa. Il passo falso del Roland Garros con i conseguenti problemi fisici e gli esami in ospedale che ci avevano fatto preoccupare non poco sono ormai solamente un brutto e lontano ricordo. Jannik risplende di nuovo dentro la corazza di numero 1 del mondo e si incammina verso un fantastico bis a Wimbledon, il torneo dei tornei, quello che tutti i tennisti sognano di vincere almeno una volta nella vita. Il modo in cui ieri pomeriggio ha schiantato una leggenda come Novak Djokovic è indicativo della condizione ritrovata dell’azzurro. Chi si aspettava una semifinale equilibrata è stato deluso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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