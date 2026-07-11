Negli ultimi anni si registra un aumento di interesse per la cucina coreana contemporanea, che si distingue per piatti come il kimchi, il bibimbap e il barbecue coreano. La tradizione si combina con innovazioni moderne, spesso influenzate da tecniche di cucina internazionale e tendenze di street food. La preparazione di alcuni piatti richiede ingredienti specifici, come il gochujang, e metodi di cottura tradizionali, come la griglia. La diffusione di ristoranti e programmi televisivi ha contribuito a questa crescita.

Negli ultimi anni sembra essere esplosa una moda per tutto ciò che è coreano: musica, serie, beauty, moda, design, cultura e ovviamente cucina. Ma siamo sicuri di conoscerla davvero, cioè di sapere com’è la vera cucina coreana di oggi, quella contemporanea? Ce ne parla Han Eul Lee, chef del Laboratorio di Antropologia del Cibo, raccontandoci alcuni aspetti fondamentali che l’hanno trasformata negli anni. La diffusione capillare dell’ instant shik, ovvero del cibo istantaneo C’è un importante e fondamentale cambiamento che è avvenuto nella cucina coreana a partire dal dopoguerra, dagli anni Sessanta in poi, ovvero l’arrivo imponente dell’ instant shik g, cioè del cibo istantaneo e liofilizzato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quattro cose da sapere sulla cucina coreana contemporanea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HO PIANTO PER UNA SERIE TV che GIUDICAVO BANALE Il potere del Romanticismo Coreano

Notizie e thread social correlati

Le cose da sapere sulla nuova epidemia di ebolaNella Repubblica Democratica del Congo si segnalano circa 250 casi sospetti di Ebola, secondo le ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della...

5 cose da sapere sulla sfilata Dior Primavera/Estate 2027Lo stilista Jonathan Anderson ha presentato la sfilata Dior Primavera/Estate 2027 all’interno di un tendone allestito presso l’Hôtel National des...

Temi più discussi: 4 COSE CHE DOVETE SAPERE SU PENSIONATI E PENSIONATE MODENESI; 4 cose da eliminare in casa prima dell’arrivo degli ospiti per renderla subito più accogliente; Traffico strade e autostrade a luglio 2026: previsioni, giorni da bollino rosso e consigli; Francia - Marocco ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta.

4 COSE CHE DOVETE SAPERE SU PENSIONATI E PENSIONATE MODENESI 4^ edizione del report su reddito da pensione in provincia di #Modena cgilmodena.it/?p=108633 @SpiModena @SpiCgilER @SpiCgil @fedcons @cgilnazionale @ERCGIL x.com

Vogliamo sapere cosa ne pensi del set Marvel Super Heroes nel nostro ultimo sondaggio! reddit

Perché è così importante? Quattro cose da sapere sulla Basilica di Vitruvio ritrovata a FanoÈ la basilica descritta da Vitruvio nel De Architectura quella emersa dagli scavi di piazza Andrea Costa a Fano. Il governatore Acquaroli ha paragonato questa scoperta a quella della tomba di ... corriereadriatico.it

Quattro cose da sapere sul nuovo watchOS 3Nel descrivere watchOS 3 Apple si è ovviamente concentrata sulle funzioni più macroscopiche e che modificano in maniera significativa il modo di usare lo smartwatch, come in primo luogo il Dock. Ma ci ... 01net.it