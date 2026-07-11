Quando gioca Sinner a Wimbledon | data orario della finale e dove vedere Sinner in chiaro

Jannik Sinner parteciperà alla finale di Wimbledon, che si terrà in una data ancora da confermare, con orario da definire. La partita sarà trasmessa in chiaro, permettendo a chiunque di seguire l’evento senza costi aggiuntivi. È la seconda volta consecutiva che il tennista arriva a questa fase del torneo, dopo aver raggiunto la finale nel 2022. La partita rappresenta una sfida importante per il giocatore, che mira a conquistare un nuovo titolo in uno dei tornei più prestigiosi del circuito.

Jannik Sinner è pronto a tornare sul campo più prestigioso del tennis mondiale. Il numero uno del ranking ATP ha conquistato per il secondo anno consecutivo la finale di Wimbledon e ora va a caccia di un altro storico trionfo. Ecco quando gioca Sinner a Wimbledon, l’orario della partita e dove vedere Sinner in chiaro in TV. Quando gioca Sinner a Wimbledon?. La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma domenica 12 luglio, sul celebre Centre Court dell’All England Club. L’inizio del match è fissato alle ore 17:00 italiane, salvo eventuali ritardi dovuti alla durata degli incontri precedenti o a esigenze organizzative. 🔗 Leggi su Funweek.it

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SINNER A WIMBLEDON TABELLONE CLAMOROSO VERSO LA FINALE

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