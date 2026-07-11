Quando arrivano i pagamenti INPS di luglio 2026? Ecco tutte le date

I pagamenti INPS di luglio 2026 sono previsti in diverse date durante il mese. Il calendario completo indica le date specifiche per ogni misura, con molte date concentrate nel corso di luglio. Il mese si caratterizza per un numero elevato di pagamenti programmati. Le date precise sono state pubblicate dall’ente e riguardano diverse tipologie di prestazioni e indennità. Per conoscere le date esatte, si consiglia di consultare il calendario ufficiale pubblicato dall’INPS.

Quando arrivano i pagamenti INPS di luglio 2026? Il calendario completo con tutte le date, misura per misura. Luglio 2026 è uno dei mesi più fitti dell'anno per il calendario dei pagamenti INPS. Con la rata delle pensioni del 1° luglio sono già arrivate la quattordicesima e la ricarica della Carta Acquisti, mentre è in corso la finestra ordinaria della NASpI. Restano in calendario gli accrediti di Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro (dal 15 luglio) e dell' Assegno unico (il 20 e il 21). Ecco tutte le date, misura per misura, e cosa fare se un accredito non è arrivato. Pensioni: pagamento dal 1° luglio e... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Calendario Pagamenti INPS Giugno 2026: tutte le date aggiornate

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