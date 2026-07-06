Quando arrivano i pagamenti INPS di luglio 2026? Tutte le date
I pagamenti INPS di luglio 2026 sono previsti in diverse date, con un calendario dettagliato per ogni misura. Le date variano a seconda del tipo di prestazione, con alcune già programmate e altre ancora da comunicare. Per esempio, le pensioni di luglio saranno accreditate tra il 1° e il 3 luglio, mentre altri pagamenti potrebbero essere distribuiti nelle settimane successive. Il mese si caratterizza per un calendario ricco di scadenze e distribuzioni.
Quando arrivano i pagamenti INPS di luglio 2026? Il calendario completo con tutte le date, misura per misura. Luglio 2026 è uno dei mesi più fitti dell'anno per il calendario dei pagamenti INPS: con la rata delle pensioni è arrivata anche la quattordicesima, mentre nel corso del mese sono attesi gli accrediti di Assegno unico, NASpI, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro e Carta Acquisti. Ecco tutte le date. Pensioni: pagamento dal 1° luglio e quattordicesima Le pensioni di luglio 2026 sono in pagamento da mercoledì 1° luglio, primo giorno bancabile del mese, sia per gli accrediti su conto corrente sia per il ritiro in contanti agli sportelli di Poste Italiane (consigliata la turnazione alfabetica; il contante è ammesso solo per importi fino a 1. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Calendario Pagamenti INPS Giugno 2026: tutte le date aggiornate
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