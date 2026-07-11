Oggi su Rai si gioca una partita dei Mondiali di calcio 2026, trasmessa in chiaro e disponibile anche in streaming alle 11. La competizione si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico. Dopo le qualificazioni di Francia e Spagna nelle prime semifinali, si attende di conoscere le altre due squadre che accederanno alla fase finale del torneo. La partita è visibile sui canali ufficiali della Rai e sulla piattaforma streaming dedicata.

Dopo che Francia e Spagna hanno raggiunto la semifinale nella parte alta del tabellone, è giunto il momento di scoprire quali saranno le altre due semifinaliste dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 luglio si disputeranno gli ultimi due quarti di finale della Coppa del Mondo. Prima sarà il turno della Norvegia di Erling Haaland e dell’Inghilterra di Harry Kane, che scenderanno in campo a Miami Gardens per una sfida che si preannuncia a dir poco scoppiettante e sicuramente non scontata. A seguire i riflettori saranno puntati su Kansas City per la sfida tra l’Argentina di Lionel Messi (reduce dalla miracolosa rimonta contro l’Egitto) e la Svizzera di Johan Manzambi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 11 luglio, canale in chiaro, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

35 partite dei Mondiali di Calcio 2026 sulla Rai - Annuncio TG1

Notizie e thread social correlati

Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 1° luglio, canale in chiaro, streamingOggi alle 22 si gioca la partita tra Belgio e Senegal, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026.

Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 2 luglio, canale in chiaro, streamingAlle 21, al Los Angeles Stadium di Inglewood, si disputa la partita tra Spagna e Austria, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio...

Temi più discussi: Le partite degli ottavi di finale dei Mondiali che saranno trasmesse sulla Rai; Mondiali, le partite di oggi. Quando e dove vederle; Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario domenica 5 luglio, canale, streaming; Mondiali 2026, quali partite vedere in chiaro sulla Rai: il calendario completo dagli ottavi alla finale.

Mondiale 2026 in chiaro sulla Rai: oltre 4,2 milioni di spettatori medi a partita x.com

Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 11 luglio, canale in chiaro, streamingDopo che Francia e Spagna hanno raggiunto la semifinale nella parte alta del tabellone, è giunto il momento di scoprire quali saranno le altre due ... oasport.it

Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 10 giugno, canale in chiaro, streamingI Mondiali 2026 di calcio proseguono senza sosta tra USA, Canada e Messico: la fase a eliminazione diretta è ormai entrata nel vivo e la rassegna iridata ... oasport.it