Nei primi cinque mesi del 2026, in Puglia sono state presentate 5.676 denunce di malattie professionali, rispetto alle 4.888 dello stesso periodo del 2025. In questo periodo, sono morte 29 persone a causa di malattie legate al lavoro. La regione registra un incremento di casi e di decessi rispetto all’anno precedente.

Nei primi 5 mesi del 2026 la Puglia ha registrato 5.676 denunce di malattie professionali, in aumento rispetto alle 4.888 dello stesso periodo dell'anno precedente. Gli infortuni sul lavoro sono stati 12.115, anche questi in incremento rispetto ai 11.644 rispetto al 2025, 29 dei quali mortali (l'anno scorso erano stati 26). Sono i dati pubblicati da Inail e resi noti dalla Cisl Puglia riguardanti le denunce di malattie professionali e infortuni sul lavoro nella regione, aggiornati al 31 maggio 2026. Dati che «segnalano un trend allarmante - dice Antonio Castellucci, segretario generale Csil Puglia - che richiede un'immediata attenzione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Puglia, lavoro sempre più a rischio: boom di malattie professionali e ventinove morti in cinque mesi

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