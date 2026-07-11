A vete presente l’inquietudine che porta molti giovani adulti a vivere il lavoro con dedizione tossica ed estrema ambizione? Gli anglofoni, da sempre abili nell’etichettare il presente, definiscono hustle culture questa forma di continuo sacrificio. Uno stillicidio di aspettative che, raramente, diventano realtà. Stress, dubbi e insicurezze risuonano anche in altri ambiti della loro vita: per questo molti scelgono di trovare una risposta dentro di sé, senza cercare fuori conferme che potrebbero mancare. E così nell’immensità dei social, i profili di psicologi esperti hanno conquistato in pochi anni una notorietà che va ben oltre la divulgazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Psicoterapia in diretta sullo smartphone? Sui social, tra opinioni e consigli, gli psicologi diventano guida delle nuove generazioni. Ce lo raccontano esperti seguitissimi che ogni giorno stimolano riflessioni su lavoro, relazioni e identità

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