PS5 | 5 giochi gratis da scaricare a luglio 2026 senza PlayStation Plus

A luglio 2026, cinque giochi gratuiti per PS5 sono disponibili senza richiedere un abbonamento a PlayStation Plus. Tutti i titoli sono free to play, consentendo di scaricarli e giocare online, anche in modalità multiplayer. Questo mese si distingue come uno dei più ricchi di offerte gratuite per chi vuole divertirsi sulla console senza spendere soldi o sottoscrivere un abbonamento.

Sono tutti free to play: si scaricano e si giocano online senza bisogno dell’abbonamento a PlayStation Plus, anche in multiplayer. Luglio 2026 si conferma, sotto questo profilo, uno dei mesi più generosi degli ultimi tempi per chi cerca qualcosa da giocare su PS5 senza spendere un euro – e senza nemmeno l’abbonamento a PlayStation Plus. Il motivo, va detto, non è un’eccezione temporanea ma una regola precisa di Sony: i titoli free to play, di norma, non richiedono il PS Plus per giocare online, comprese le modalità multiplayer competitivo. L’intera selezione che segue è dunque accessibile con la sola console e una connessione a internet, senza clausole nascoste. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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