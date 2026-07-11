Giorgia Meloni è apparsa in una foto pubblicata su un quotidiano iraniano, indossando una tuta arancione simile a quella dei detenuti americani. La foto la ritrae accanto a un uomo, presumibilmente l’ex presidente degli Stati Uniti, in un’immagine che sembra una provocazione. La scena ricorda l’iconografia delle prigionie, e si inserisce in una serie di messaggi dell’Iran rivolti all’Occidente. La pubblicazione ha suscitato reazioni e analisi tra gli osservatori internazionali.

Nuova provocazione dell’Iran ai leader dell’Occidente, inclusa Giorgia Meloni. La premier è comparsa su un quotidiano iraniano vestita con la tura arancione dei detenuti americani. Insieme a lei, oltre a Trump e Netanyahu, anche Rubio, Merz e Macron. La “lista nera” include i responsabili, secondo il regime, della morte dell’ayatollah Ali Khamenei. Giorgia Meloni in tuta da detenuta su un giornale iraniano Gli altri leader nel mirino insieme a Giorgia Meloni Il messaggio di minacce di Mojtaba Khamenei Giorgia Meloni in tuta da detenuta su un giornale iraniano Le tredici foto segnaletiche sono state pubblicate dal quotidiano iraniano Hamshari. Donald Trump e Benjamin Netanyahu, leader di Usa e Israele, sono gli unici ritratti con un mirino sulla fronte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Provocazione dell’Iran, Meloni insieme a Trump in tuta arancione da detenuta: il messaggio all’Occidente

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