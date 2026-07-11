Pronostico in formato ridotto | Operario vs Novorizontino
Due squadre in testa alla classifica di Serie B si affrontano domenica pomeriggio al Germano Kruger. L’Operario ospiterà il Novorizontino in una partita che si preannuncia decisiva per la corsa promozione. La sfida è stata annunciata sui canali ufficiali delle squadre e ha attirato l’attenzione degli appassionati. Nessun altro dettaglio sulle formazioni o sugli eventuali infortunati è stato comunicato fino a ora.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Due squadre che si ritrovano a lottare in testa alla classifica di Serie B, Operario accoglierà il Novorizontino domenica pomeriggio al Germano Kruger. Con tutti gli occhi puntati sul Nord America per la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo 2026, quest’estate ci sono molte interessanti promozioni di scommesse disponibili. Concorrenza: Brasile Serie B Mercato: Entrambe le squadre segnano – No Probabilità: 1920@ Scommetti su noi A cominciare dai padroni di casa, mentre Operario potrebbe essere rimasto frustrato la scorsa stagione poiché alla fine è stato costretto ad accontentarsi di un piazzamento nella metà inferiore, la squadra di Bruno Pivetti questa volta ha sicuramente apportato una serie di miglioramenti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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