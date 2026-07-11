Pronostico in formato ridotto | Operario vs Novorizontino

Notizia in breve

Due squadre in testa alla classifica di Serie B si affrontano domenica pomeriggio al Germano Kruger. L’Operario ospiterà il Novorizontino in una partita che si preannuncia decisiva per la corsa promozione. La sfida è stata annunciata sui canali ufficiali delle squadre e ha attirato l’attenzione degli appassionati. Nessun altro dettaglio sulle formazioni o sugli eventuali infortunati è stato comunicato fino a ora.