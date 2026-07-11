Pronostico Hammarby-Kalmar | una marcia si ferma

Hammarby-Kalmar è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Dopo tre sconfitte di fila, la vicecapolista Hammarby ha ripreso la corsa vincendo due partite di fila. Entrambe segnando almeno due reti. E adesso contro il Kalmar i padroni di casa cercano la tripletta che dovrebbe arrivare. (Profilo Instagram Hammarby) – Ilveggente.it Gli ospiti, che vivono un ottimo momento ( nove punti nelle ultime tre uscite ), hanno aggiustato una classifica che si era complicata. Adesso sono fuori dalla zona rossa, però il cammino è lungo. Non si può mai abbassare la guardia ma questa partita è fuori dalla portata, andando a vedere poi qual è non solo lo storico esistente tra queste due formazioni, ma anche quello che è il livello delle due rose. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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