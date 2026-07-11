Pronostico Hammarby-Kalmar | una marcia si ferma
Hammarby, seconda in classifica, ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive con due vittorie consecutive. La squadra affronta Kalmar nella dodicesima giornata del campionato svedese.
Hammarby-Kalmar è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Dopo tre sconfitte di fila, la vicecapolista Hammarby ha ripreso la corsa vincendo due partite di fila. Entrambe segnando almeno due reti. E adesso contro il Kalmar i padroni di casa cercano la tripletta che dovrebbe arrivare. (Profilo Instagram Hammarby) – Ilveggente.it Gli ospiti, che vivono un ottimo momento ( nove punti nelle ultime tre uscite ), hanno aggiustato una classifica che si era complicata. Adesso sono fuori dalla zona rossa, però il cammino è lungo. Non si può mai abbassare la guardia ma questa partita è fuori dalla portata, andando a vedere poi qual è non solo lo storico esistente tra queste due formazioni, ma anche quello che è il livello delle due rose. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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