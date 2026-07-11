Un giocatore dell'Udinese, arrivato quest'estate, si è infortunato durante un allenamento e rimarrà fuori per alcune settimane. Si tratta di Chakvetadze, che si era unito alla squadra da poco tempo. L'infortunio rappresenta il primo problema fisico per la squadra in questa stagione, iniziata lunedì scorso. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell'infortunio o sulla gravità del problema.

Primo grattacapo per la nuova stagione dell'Udinese, iniziata soltanto lunedì scorso: Giorgi Chakvetadze, neo acquisto dalla consorella Watford, è già ai box e ci resterà per alcune settimane. Come informa una nota del club friulano, il centrocampista georgiano ha riportato, durante gli impegni di giugno con la sua nazionale, una frattura al terzo metatarso del piede destro valutata soltanto alla ripresa degli allenamenti a Udine. Il calciatore sta proseguendo il suo iter riabilitativo. Lo stop gli farà probabilmente saltare tutta la preparazione estiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Primo infortunato per l'Udinese, si ferma Chakvetadze

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