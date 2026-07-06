L'Udinese ha annunciato l'acquisto di Giorgi Chakvetadze, che ha firmato un contratto fino al 2030. L'operazione è stata conclusa a titolo definitivo. La società ha reso noto l'accordo con il giocatore, senza specificare i dettagli economici dell'intesa. Chakvetadze, centrocampista, si trasferisce dopo aver concluso il suo precedente rapporto con il club precedente. L'acquisto rappresenta il primo movimento ufficiale della squadra nel mercato estivo.

L'Udinese inaugura il mercato estivo con l'arrivo di Giorgi Chakvetadze. Il club friulano ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo del centrocampista offensivo georgiano dal Watford, l'altra società della famiglia Pozzo: il classe 1999 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, con opzione per un'ulteriore stagione., Nazionale georgiano, Chakvetadze è un giocatore duttile, capace di ricoprire i ruoli di trequartista, mezzala ed esterno offensivo, e rappresenta il primo rinforzo a disposizione di Kosta Runjaic per la stagione 2026-2027. Cresciuto nella Dinamo Tbilisi, si è messo in luce con il Gent, con cui ha conquistato la Coppa del Belgio nel 2022, prima delle esperienze in prestito con Amburgo e Slovan Bratislava, dove ha vinto il campionato slovacco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Udinese, ufficiale l'acquisto di Chakvetadze: contratto fino al 2030

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