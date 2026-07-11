La cerimonia di apertura del Premio Ischia di Giornalismo si è aperta con un panel dedicato alle sfide e opportunità del nuovo ordine mondiale, concentrandosi sui rapporti tra gli Stati Uniti e l’Europa nel 2026.

Inaugurazione del Premio Ischia di Giornalismo: Temi Cruciali sul Nuovo Ordine Mondiale. ISCHIA (ITALPRESS) – La cerimonia di apertura del Premio Ischia di Giornalismo ha avuto inizio con un panel dedicato alle sfide e opportunità del nuovo ordine mondiale, focalizzandosi sui rapporti tra USA ed Europa nel 2026. Questo incontro ha consentito ai partecipanti di esplorare le dinamiche geopolitiche attuali e le implicazioni per la comunicazione. Nel pomeriggio, due figure di spicco nel campo della comunicazione, Paolo Iammatteo, Responsabile Comunicazione di Poste Italiane, e Silvia Grassi, Direttore dell’Ufficio Stampa del CSM, hanno ricevuto il Premio Ischia come “Comunicatori dell’anno”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Premio Ischia: intese USA-UE e premi per la comunicazione istituzionale nel video della giornata.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Csm approva nuove linee guida sulla comunicazione istituzionale della giustizia italianaIl Consiglio superiore della magistratura ha approvato nuove linee guida sulla comunicazione istituzionale della giustizia italiana.

“Trust in Trump”, il post della Casa Bianca accende il dibattito sulla comunicazione istituzionaleNelle ultime ore, sui profili ufficiali della Casa Bianca su Facebook, è stato pubblicato un breve post che ha suscitato attenzione nel dibattito...

Temi più discussi: Premio Ischia, giornalismo e geopolitica al centro dei workshop 2026; Il 48% degli italiani vittima di fake news; Al Premio Ischia i risultati Ipsos Doxa, il 48% degli italiani vittima di fake news; Premio Ischia, ricerca Ipsos Doxa: un italiano su due fatica a trovare informazione di qualità.

Premio Ischia, nella prima giornata panel USA-UE e la consegna dei riconoscimenti per la comunicazione istituzionale / VideoGli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ISCHIA (ITALPRESS) – La giornata di apertura del premio Ischia di Giornalismo ha visto in apertura il panel USA ed Europa 2026: sfide e opportunità ... ticinonotizie.it

Premio Ischia di giornalismo, al via il 10 e 11 luglio l'edizione 2026Due giorni di dibattiti e confronti a viso aperto che vedono alternarsi nella conduzione dei diversi tavoli giornalisti europei e italiani. Saranno quattro le macro aree in cui saranno suddivisi gli a ... tg24.sky.it