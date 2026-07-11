Il ministro della Difesa ha messo in guardia sui rischi delle fake news durante i conflitti bellici, sottolineando che la guerra odierna coinvolge anche la sfera dell’informazione. Durante il premio Ischia, ha evidenziato come la guerra cognitiva si sia ampliata, coinvolgendo la diffusione di notizie false che possono influenzare l’opinione pubblica e le decisioni militari. Non si tratta più solo di droni e missili, ma anche di manipolazione dell’informazione.

La Guerra Cognitiva e il Ruolo dell’Informazione nell’Attuale Conflitto. ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Oggi, il conflitto non si limita più all’uso di droni e missili. Si sta combattendo una guerra “silenziosa”, ma altrettanto insidiosa: la guerra cognitiva. Si tratta di una minaccia ibrida che mira a rendere sempre più difficile per il cittadino distinguere il “vero dal falso”. In questo contesto, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l’importanza cruciale di un’informazione seria e significativa. Durante il suo videomessaggio di apertura della 47esima edizione del Festival di Giornalismo Internazionale di Ischia, ha affermato che la sicurezza nazionale oggi passa anche attraverso la qualità dell’informazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Premio Ischia: Crosetto avverte sui rischi delle fake news nei conflitti bellici.

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