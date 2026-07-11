Il 11 luglio, in un sabato, si è svolta una preghiera collettiva dedicata a Maria. La preghiera si basa sul saluto rivolto dall’Arcangelo Gabriele alla Madonna, chiedendo la sua intercessione materna in ogni momento della giornata. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti che si sono raccolti per rivolgersi alla figura religiosa, invocando la sua protezione e guida. Nessun altro dettaglio o evento è stato riportato.

Invochiamo la Madonna, anche noi, con la preghiera che l’Arcangelo Gabriele le rivolse come saluto, per chiedere la Sua materna intercessione in ogni momento della vita. Permettiamo a Maria di calmare le nostre ansie, di illuminare i nostri primi pensieri del risveglio perché ci prepari, anche, ad accogliere la grazia che il Signore ha preparato per noi. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. Secondo la tradizione della Chiesa, ogni giorno della settimana è dedicato a una devozione speciale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 11 luglio: in questo sabato, poniamoci ai piedi di Maria

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