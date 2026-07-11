Dopo il terremoto che ha colpito Pozzuoli, alcuni residenti hanno deciso di restare e ricostruire le loro vite nel territorio. Una donna ha riferito di aver passato tre anni dormendo sul divano, pronta a rimanere nella zona nonostante i danni subiti. La comunità locale si è mostrata determinata a restare, con molte persone che affermano di voler continuare a vivere lì, nonostante le scosse sismiche e le difficoltà.

Santina Cerasuolo: “Questa è la nostra terra, la amiamo. Da tre anni dormo sul divano per essere pronta”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Pozzuoli, più forti del terremoto: “Mai via da qui”

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Campi Flegrei, forte scossa di terremoto: trema anche Napoli

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