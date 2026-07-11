Porretta festival la scivolata anti Usa
Al Porretta Soul Festival, si è verificata una scivolata che ha sollevato polemiche legate all’assenza di patrocinio americano. In passato, durante la Seconda guerra mondiale, i nostri genitori accettarono l’appoggio degli Stati Uniti. La questione ha riacceso il dibattito sulla presenza o meno di simboli e sostegni esterni nel festival. La discussione si concentra sulla posizione ufficiale e sulla storia del rapporto tra il paese e gli Stati Uniti.
Per completezza di informazione ricordo a chi rifiuta il patrocinio americano al Porretta soul festival che fortunatamente i nostri genitori accettarono l’appoggio statunitense ottant’anni fa durante la Seconda guerra mondiale. Se non fosse stato per gli americani oggi forse oggi al posto del Porretta soul festival ci sarebbe l’Oktoberfest. La storia e la riconoscenza non vanno identificate con un presidente. p. p. Risponde Beppe Boni. A volte l’ideologia prende la mano anche a chi si occupa di arte e spettacolo. Graziano Uliani, patron storico del Porretta Soul Festival, giunto quest’anno alla 38a edizione, ha opposto il ’gran rifiuto’ all’abituale patrocinio degli States concesso alla rassegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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