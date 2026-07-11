Notizia in breve

Al Porretta Soul Festival, si è verificata una scivolata che ha sollevato polemiche legate all’assenza di patrocinio americano. In passato, durante la Seconda guerra mondiale, i nostri genitori accettarono l’appoggio degli Stati Uniti. La questione ha riacceso il dibattito sulla presenza o meno di simboli e sostegni esterni nel festival. La discussione si concentra sulla posizione ufficiale e sulla storia del rapporto tra il paese e gli Stati Uniti.