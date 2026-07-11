Porretta festival la scivolata anti Usa

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Porretta Soul Festival, si è verificata una scivolata che ha sollevato polemiche legate all’assenza di patrocinio americano. In passato, durante la Seconda guerra mondiale, i nostri genitori accettarono l’appoggio degli Stati Uniti. La questione ha riacceso il dibattito sulla presenza o meno di simboli e sostegni esterni nel festival. La discussione si concentra sulla posizione ufficiale e sulla storia del rapporto tra il paese e gli Stati Uniti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per completezza di informazione ricordo a chi rifiuta il patrocinio americano al Porretta soul festival che fortunatamente i nostri genitori accettarono l’appoggio statunitense ottant’anni fa durante la Seconda guerra mondiale. Se non fosse stato per gli americani oggi forse oggi al posto del Porretta soul festival ci sarebbe l’Oktoberfest. La storia e la riconoscenza non vanno identificate con un presidente. p. p. Risponde Beppe Boni. A volte l’ideologia prende la mano anche a chi si occupa di arte e spettacolo. Graziano Uliani, patron storico del Porretta Soul Festival, giunto quest’anno alla 38a edizione, ha opposto il ’gran rifiuto’ all’abituale patrocinio degli States concesso alla rassegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

porretta festival la scivolata anti usa
© Ilrestodelcarlino.it - Porretta festival, la scivolata anti Usa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bologna, il Porretta Soul Festival rinuncia al patrocinio Usa: «No a Donald Trump»Il Porretta Soul Festival quest'anno non riceverà il patrocinio del Consolato americano in Italia, prima volta nella sua storia.

Porretta Soul Festival 2026: L’anima ritrova la sua musicaL’evento si svolgerà dal 23 al 26 luglio 2026, con la 38ª edizione del Porretta Soul Festival.

porretta festival la scivolataTorna il Porretta Soul Festival, tra gli ospiti Lenny Williams ed Eric GalesNormalmente i festival puntano sugli headliner, noi invece preferiamo valorizzare artisti di grande qualità che non hanno avuto la stessa fortuna commerciale. (ANSA) ... ansa.it

Porretta Soul Festival 2026: L’anima ritrova la sua musicaUn Graziano Uliani particolarmente orgoglioso annuncia l’edizione numero 38 del Porretta Soul Festival, in programma dal 23 al 26 luglio 2026. L’instancabile direttore artistico della rassegna, che fo ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web