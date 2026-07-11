La mostra “Le Joaillier Révolutionnaire” di Pomellato si tiene al Palais de Tokyo, spazio dedicato all’arte contemporanea a Parigi, dal 24 giugno al 20 luglio 2026. La scelta di questa location evidenzia il legame tra la maison di gioielleria italiana, fondata nel 1967, e il contesto artistico e culturale della capitale francese. La rassegna si propone di rappresentare un nuovo modo di concepire il gioiello, rompendo gli schemi tradizionali.

La scelta del Palais de Tokyo, spazio simbolo dell’arte contemporanea parigina, rafforza il senso del titolo della mostra Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire (dal 24 giugno al 20 luglio 2026), scelto dalla maison italiana di gioielleria, fondata a Milano nel 1967 da Pino Rabolini. L’istituzione museale diventa così il dispositivo con cui un marchio si trasforma in oggetto culturale, in grado di leggere e poi raccontare i tempi. Pomellato nasce, come si è detto, nel 1967, in un momento di profondo cambiamento sociale e culturale, in piena rivoluzione studentesca e femminista. Senza contare che questi sono anche gli anni dell’Italia del... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pomellato, il gioiello che ha rotto gli schemi: la rivoluzione italiana conquista Parigi

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