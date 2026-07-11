politecnico passi avanti per la sede ai celestini pronta entro il 2028

Il progetto per la nuova sede del Politecnico ai Celestini sarà presentato alla Soprintendenza a breve, seguito dalla firma della convenzione con la Provincia. I lavori sono previsti iniziare a metà del 2027 e l’intervento dovrebbe essere completato entro il 2028. L’iter amministrativo è in fase avanzata, con i dettagli dell’intervento ormai definiti.

POLO FORMATIVO. A breve verrà presentato il progetto alla Soprintendenza, poi la convenzione con la Provincia. Berta: «Lavori al via a metà del 2027». Il complesso iter amministrativo è ormai entrato nella fase decisiva e i contorni dell’intervento stanno prendendo sempre più forma. Così, entro la fine del 2028, questa oasi di quiete e sacralità a pochi passi dallo stadio diventerà un polo d’eccellenza per la formazione artistica, in particolar modo musicale, arricchendo l’offerta culturale della città. «Per il futuro del complesso dei Celestini abbiamo predisposto un progetto ormai quasi definitivo che entro la fine del mese presenteremo... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Politecnico, passi avanti per la sede ai Celestini. Pronta entro il 2028A breve verrà presentato il progetto alla Soprintendenza, poi la convenzione con la Provincia. Berta: Lavori al via a metà del 2027. ecodibergamo.it