Tim Merlier della Soudal Quick-Step ha vinto l’ottava tappa del Tour de France, da Périgueux a Bergerac, di 180,4 chilometri. Con una forte progressione nel finale, ha conquistato il secondo successo consecutivo, dopo quello di ieri a Bordeaux. I ciclisti avevano pensato principalmente a idratarsi durante la corsa, e il vincitore ha sfruttato l’ultima fase per superare gli avversari. Domani si prevede una tappa impegnativa, ma la squadra è pronta.

Il Mago colpisce ancora. Tim Merlier della Soudal Quick-Step conquista, con una prepotente progressione nel finale, l’ottava tappa del Tour de France, Périgueux-Bergerac di 180,4 chilometri e concede così il bis del successo ottenuto ieri a Bordeaux. Nella giornata in cui il velocista belga conquista la sua quinta vittoria al Tour e il successo numero settantaquattro della sua carriera da professionista, Tadej Pogacar si limita a fare i conti con il gran caldo. Lo sloveno, così come gli altri corridori, deve idratarsi spesso per resistere alle complicate condizioni climatiche in cui i corridori gareggiano. Il commento sulla tappa odierna e le condizioni estreme in cui si è corso: “Oggi abbiamo consumato tanta acqua perché abbiamo pensato ad idratarci, è importante riuscire a tenersi fresco in queste circostanze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pogacar: “Oggi abbiamo pensato a idratarci. Domani sarà tosta, ma siamo pronti”

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