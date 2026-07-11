Pitigliano la Madonna assunta al lavoro per errore | la traduzione sbagliata diventa virale

Notizia in breve

Nel museo diocesano di Pitigliano, una traduzione sbagliata ha trasformato “Assunzione di Maria” in “Recruitment of Mary”. La frase, presente su una didascalia, è diventata virale sui social. La correzione è stata annunciata dopo la diffusione del post. La traduzione errata ha generato commenti e meme online. Nessuna modifica è stata apportata al testo originale, ma la svista ha attirato l’attenzione sulla traduzione.