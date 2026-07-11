Pitigliano la Madonna assunta al lavoro per errore | la traduzione sbagliata diventa virale
Nel museo diocesano di Pitigliano, una traduzione sbagliata ha trasformato “Assunzione di Maria” in “Recruitment of Mary”. La frase, presente su una didascalia, è diventata virale sui social. La correzione è stata annunciata dopo la diffusione del post. La traduzione errata ha generato commenti e meme online. Nessuna modifica è stata apportata al testo originale, ma la svista ha attirato l’attenzione sulla traduzione.
Nel museo diocesano di Palazzo Orsini, a Pitigliano (Grosseto) una traduzione errata ha trasformato l'“Assunzione di Maria” in “Recruitment of Mary”, cioè un'assunzione lavorativa. La svista, presente dal 2019, è diventata virale dopo la foto di una visitatrice. La didascalia è stata poi rimossa e sostituita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ma se non capite l'italiano, come potete tradurlo in Inglese ? Recruitment è il processo di ricerca, selezione ed inserimento di una persona all'interno di un'azienda. Credo l'abbiano assunta in Paradiso : AVEVA UN CURRICULUM DELLA MADONNA !! facebook
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