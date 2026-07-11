Pisa Sporting Club ufficiale l’arrivo di Tommaso Marras

Il Pisa Sporting Club ha annunciato l’acquisto di Tommaso Marras, esterno d’attacco classe 2004, dal Mantova. Marras ha segnato sette reti e fornito due assist nell’ultimo campionato di Serie B. Il trasferimento è a titolo definitivo.

Esterno d'attacco classe 2004, Marras porta in dote al Pisa un bagaglio tecnico di 7 reti e 2 assist maturato nell'ultimo torneo cadetto PISA – Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante esterno Tommaso Marras, classe 2004, acquistato a titolo definitivo dal Mantova. Dopo aver maturato esperienza tra Serie D e il settore giovanile del Monza, il calciatore ha disputato la stagione 2024 con il Caldiero Terme in Serie C. Nell’ultimo campionato di Serie B con il Mantova, ha collezionato 30 presenze, 7 gol e 2 assist. Lega Salvini Toscana: “In arrivo nuove forze dell’ordine. Segnale concreto di nostra attenzione alla sicurezza dei cittadini” Copyright © Citycomm - p. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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