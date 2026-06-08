Pisa Sporting Club ora è ufficiale | esonerato Oscar Hiljemark
Il Pisa Sporting Club ha annunciato ufficialmente l'esonero di Oscar Hiljemark, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La decisione è stata comunicata nel tardo pomeriggio di oggi. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui tempi di un eventuale nuovo allenatore. La squadra si trova ora senza guida tecnica in vista delle prossime partite di campionato.
La notizia era ormai nell'aria da tempo, mancava solo l'ufficialità che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. "Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di responsabile tecnico della Prima squadra - si legge in un comunicato - la società ringrazia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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