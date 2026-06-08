Pisa Sporting Club ora è ufficiale | esonerato Oscar Hiljemark

Da pisatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Pisa Sporting Club ha annunciato ufficialmente l'esonero di Oscar Hiljemark, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La decisione è stata comunicata nel tardo pomeriggio di oggi. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui tempi di un eventuale nuovo allenatore. La squadra si trova ora senza guida tecnica in vista delle prossime partite di campionato.

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La notizia era ormai nell'aria da tempo, mancava solo l'ufficialità che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. "Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di responsabile tecnico della Prima squadra - si legge in un comunicato - la società ringrazia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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