Pisa Sporting Club ora è ufficiale | esonerato Oscar Hiljemark

Notizia in breve

Il Pisa Sporting Club ha annunciato ufficialmente l'esonero di Oscar Hiljemark, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La decisione è stata comunicata nel tardo pomeriggio di oggi. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui tempi di un eventuale nuovo allenatore. La squadra si trova ora senza guida tecnica in vista delle prossime partite di campionato.