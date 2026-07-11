pioggia di fondi dalla regione 200mila euro per la garfagnana

La Regione Toscana ha approvato una seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028, destinando 200mila euro alla Valle del Serchio. Il contributo, di 100mila euro, è stato assegnato al Comune di Gallicano, mentre altri 110mila euro sono stati destinati a Castiglione di Garfagnana. La somma rappresenta un aiuto economico per i progetti di sviluppo dei due Comuni.

Un bel passo in avanti per diversi Comuni della Valle del Serchio il contributo straordinario arrivato dalla Regione Toscana che nella seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ha stanziato, tra gli altri, un contributo di 100mila euro per quello di Gallicano e 110mila per quello di Castiglione di Garfagnana. Nel primo caso, le risorse serviranno a concorrere alle spese per la fornitura di attrezzi e arredi sportivi della nuova palestra del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo statale e degli impianti sportivi comunali del capoluogo, mentre per il borgo incastellato di Castiglione di Garfagnana andranno a implementare le opere della cinta muraria, da anni conservazione perseguita come primario impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Gaspari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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