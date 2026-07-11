Una pillola di felicità: una definizione che permette di comprendere all’istante la filosofia all’origine di ‘ Musicology Mashup ’, album musicale realizzato da Giovanni Scafoglio, giornalista, scrittore e musicista dal talento multiforme: una composizione di 78 minuti, creata per disintossicarsi dalla dipendenza da social, algoritmi e intelligenze artificiali. Un progetto che unisce la musica, l’uso etico della tecnologia e le neuroscienze per aiutare le generazioni di oggi, ma anche quelle di ieri, a riconnettersi con l’umanità. Una ‘chicca’ che l’editore forlivese Renzo Casadei ha deciso di regalare a chiunque acquisti un suo libro. "La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pillole di felicità in musica. Il progetto di Scafoglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le pillole di Polly: recensione di “La felicità nei giorni di pioggia” di Imogen ClarkIl romanzo “La felicità nei giorni di pioggia” di Imogen Clark racconta la storia di Romany, che ricorda le parole della madre sulla capacità di...

Passo dopo passo verso il benessere: parte il gruppo di cammino della farmacia Cesano con il progetto “pillole di sport”È iniziato il gruppo di cammino promosso dalla Farmacia Cesano in via Bologna 250, nell’ambito del progetto “Pillole di Sport” della Uisp.

Argomenti più discussi: Pillole di felicità in musica. Il progetto di Scafoglio; Le mete turistiche più felici d’Europa, dove andare in vacanza con il sorriso; Oroscopo vergine domani: previsioni del giorno 11/07/2026; Chi è davvero Jacqueline Luna Di Giacomo? Ecco tutto quello che..

Yan Diomande, talento della Costa d'Avorio ha dedicato una commovente lettera a sua sorella Roxane, scomparsa all'età di 15 anni #CalcioinPillole #Diomande x.com

Depressione post aborto reddit

Le pillole di Polly: recensione di La felicità nei giorni di pioggia di Imogen ClarkTutti riescono a brillare quando il sole splende. Ma il segreto di una vita felice è riuscire a spremere gocce di splendore dai giorni di pioggia. Se ... romadailynews.it