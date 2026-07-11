Piazzale del Verano si rinnova | nasce la piazza pedonale con più verde una fontana e aree per eventi

Da roma.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A settembre inizia il restyling del piazzale del Verano, con la creazione di una piazza pedonale più grande, un parco urbano di diecimila metri quadrati, una fontana verticale e nuove aree per eventi. La viabilità sarà rimodellata e il progetto è stato presentato ieri alla città. La mini-sindaca del II Municipio ha annunciato i lavori, che trasformeranno l’area in uno spazio più accessibile e verde.

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Una grande piazza pedonale, arricchita da un parco urbano di diecimila metri quadrati, una fontana verticale e una viabilità rimodellata. Partirà a settembre il cantiere per il restyling del piazzale del Verano, un progetto molto atteso e presentato ieri alla città da Francesca Del Bello, mini-sindaca del II Municipio. Nato da un concorso di idee promosso insieme all’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, l’intervento si pone l’obiettivo primario quello di restituire uno spazio storico alla città, rendendolo più vivibile e accessibile. La trasformazione dell’area è stata preceduta da una lunga fase preparatoria, con indagini sui... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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