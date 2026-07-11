Lunedì il tecnico sarà il primo a entrare nello stadio per il raduno della squadra. Nessun volto nuovo presente all’appuntamento, mentre diversi giocatori sono in attesa di trovare una nuova sistemazione. La rosa è composta principalmente da giovani e alcuni elementi in uscita. La presenza del tecnico segna l’inizio di una fase di transizione per il club, con molte operazioni di mercato ancora da definire.

Sarà Giovanni Tedesco il padrone di casa lunedì, al raduno della squadra biancorossa. In questa situazione anomala per Perugia, senza volti nuovi al raduno, con una lunga lista di giocatori che aspettano di trovare una soluzione per lasciare il Grifo, tanti giovani in rampa di lancio, toccherà al tecnico biancoroaso accogliere la squadra. Perché il direttore generale Borras ha lasciato la città e farà rientro solo tra una settimana, il direttore sportivo non esiste nell’organigramma, ci sarà Alberto Marino, che collabora sul mercato, e ci sarà Walter Novellino che ha accettato l’invito a restare anche senza Riccardo Gaucci, che non ha invece accettato al pari di Valerio Verre che in questa situazione di incertezze ha preferito aspettare a casa una chiamata dalla serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Perugia al via: Tedesco “padrone“ di casa. Russo vuole il Grifo, ma serve accelerare

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